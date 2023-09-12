«Мне позвонили раз двести!»: посадившего самолёт в поле под Новосибирском пилота перепутали с его коллегой

СМИ опубликовали ошибочную информацию о личности командира воздушного судна, который посадил Airbus A320 в поле в Новосибирской области.

Пилот из Волгограда Сергей Белов, которого СМИ назвали пилотом Airbus A320, совершившего экстренную посадку в Убинском районе Новосибирской области, рассказал Сиб.фм, что его перепутали с коллегой-однофамильцем.

«У меня с утра телефон горит, раз двести, наверное, позвонили! Это мой тёзка, меня не было на том самолёте. Вот такое доброе утро», — коротко прокомментировал Белов в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Напомним, ранее телеграм-канал Baza сообщил, что командир воздушного судна, посадивший Airbus A320 в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, — Сергей Белов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что инцидент произошел с пассажирским самолетом, который следовал по маршруту из Сочи в Омск. Вместо посадки в аэропорту назначения, самолет сменил курс и подал сигнал тревоги. Соответствующая информация была зафиксирована сервисом Flightradar.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с данным инцидентом. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.