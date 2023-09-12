«Нам кричали убегать дальше»: пассажирка экстренно севшего под Новосибирском самолёта рассказала подробности ЧП

В поле под Новосибирском экстренно приземлился Airbus A320 «Уральских авиалиний».

Утром 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области, в поле около села Каменка экстренно приземлился пассажирский самолёт рейсом Сочи—Омск. Пассажиров разместили в районном доме культуры, а вскоре направят в аэропорт Толмачево

Пассажирка экстренно приземлившегося в Убинском районе Новосибирской области рассказала изданию Горсайт, что экипаж действовал профессионально, а сам полёт проходил спокойно.

Посадка на рейс началась на полчаса позже, полёт проходил спокойно, но ближе к завершению рейса экипаж сообщил, что борт уходит на запасной аэропорт в Новосибирск. Перед посадкой экипаж показал, какую позу занять для безопасности и как себя вести.

В поле, где приземлился самолёт, отсутствовала сотовая связь, а до приземления один из пассажиров отправил СМС о том, что самолёт падает. Спустя время связь восстановилась, и он смог успокоить своих близких.

Пассажиры спускались из самолёта по надувным трапам. Как рассказывает собеседница издания, было страшно, но настоящий страх пришёл позже, когда все эвакуировавшиеся пассажиру отбежали от самолёта в окрестный лес: «Когда мы были уже на земле, нам кричали убегать дальше. И мы бежали к какому-то леску».