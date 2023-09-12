Пассажирка севшего на поле под Новосибирском самолета рассказала о минутах перед посадкой

В Убинском районе Новосибирской области приземлился самолет Airbus A320, который следовал из Сочи в Омск.

Пассажирка по имени Арман направлялась в Омск из Сочи к родителям вместе с ребенком. Она рассказала о минутах перед посадкой на борт журналисту «МК в Омске».

Воздушному судну Airbus A320 предстояло сесть в Омске. Во время полета судна по громкой связи сообщили, что борт приземлится не в Омске, а в Новосибирске. Спустя 40 минут (все это время самолет кружил в небе) было объявлено, что самолет совершит аварийную посадку.

Арман призналась, что некоторые на борту стали паниковать. Она поблагодарила пилотов, назвав их «лучшими на свете».

«У некоторых людей сразу началась паника, но не очень у многих. В основном все держались, и надеялись на то, что все будет хорошо. Так и произошло, мы удачно приземлились», — сказала она.