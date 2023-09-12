Пассажиров экстренно севшего под Новосибирском самолёта доставят в Толмачёво

Пассажиров приземлившегося под Новосибирском самолёта до Омска доставят в городской аэропорт.

В Убинском районе Новосибирской области 12 сентября экстренно приземлился самолёт рейса Сочи—Омск. Пассажиров доставят в аэропорт Толмачёво для продолжения рейса. Об этом сообщил заместитель главы региона Сергей Сёмка.

«Слава богу, обошлось без жертв, пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения, – отметил он. – Будем принимать решения по дальнейшей их транспортировке в аэропорт "Толмачёво". Районные власти оказывают всю необходимую помощь», — отметил вице-губернатор.

По словам чиновника, на сигнал бедствия от самолёта и экстренную посадку в поле местные власти отреагировали оперативно. Так, одними из первых около места посадки самолёта были представители районной администрации.

По уточнённым данным, в самолёте было 167 человек, из них 6 членов экипажа. Среди пассажиров было 23 ребёнка.