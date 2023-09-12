Перевозка груженых контейнеров на ЗСЖД в январе — августе выросла больше чем на треть

В январе – августе 2023 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 202 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 36,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе перевезенных груженых контейнеров:

— химикаты и сода – 45,2 тыс. ДФЭ (+44,7% к январю-августу 2022 года);

— зерно – 42,5 тыс. (рост в 3,3 раза);

— разные продовольственные товары – 23,9 тыс. (+34,5%);

— черные металлы – 12,7 тыс. (+2,5%);

— строительные грузы – 12,4 тыс. (+13,5%);

— продукты перемола – 7,3 тыс. (рост в 1,7 раза);

— нефть и нефтепродукты – 5,7 тыс. (+8%);

— каменный уголь – 24,9 тыс. (рост в 3,5 раза).

За этот период в груженых контейнерах перевезено 3,5 млн тонн грузов с ростом к январю-августу 2022 года на 34,4%.

ДФЭ (TEU) — двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).