Под Новосибирском самолёт приземлился в поле после сигнала тревоги

Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Новосибирской области.

Инцидент произошел с пассажирским самолетом, который следовал по маршруту из Сочи в Омск. Вместо посадки в аэропорту назначения, самолет сменил курс и подал сигнал тревоги. Соответствующая информация была зафиксирована сервисом Flightradar.

По данным Flightradar, самолет не приземлился в аэропорту Омска, а вместо этого изменил направление полета и активировал код ответчика 7700, что является основным сигналом тревоги, пишет ТАСС.

Как пишет телеграм-канал Baza, рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Предположительно, самолёт сел на грунт в сельской местности в пригороде Новосибирска. На борту находятся 170 пассажиров, среди которых 23 ребенка.