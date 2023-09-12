Понизили? Чем займётся Суровикин на новой должности

Западные военные эксперты напуганы, а россияне несколько обескуражены новым назначением генерала армии Сергея Суровикина на должность главного координатора средств ПВО не только России, но и всего СНГ. Портал «Сиб.фм» публикует полярно разные мнения политических экспертов и общественности относительно новой должности генерала «Армагеддон».

На днях генерал армии Сергей Суровикин, освобождённый от должности главы Военно-космических сил России и командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО, в связи с кадровыми перестановками занял пост руководителя координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. Подобное назначение военным экспертам нашей страны показалось вполне логичным, поскольку генерал с грозным прозвищем «Армагеддон» уже показал себя мастером выстраивать оборону на земле. Они уверены, что сейчас самое время для создания подобной защиты уже в небе, чтобы обезопасить россиян от действий Запада.

А вот напуганные новым назначением Суровикина западные военные эксперты уверены, что знаменитая наземная «линия Суровикина» станет непреодолимой преградой для их оружия в небе над Украиной, когда генерал заработает в полную силу в новой должности, предполагающей координацию средств ПВО не только России, но и всего СНГ. Их опасения вполне понятны, поскольку подразумеваются все средства ПВО, которые находятся на территории стран СНГ (они же входят и в ОДКБ).

Ввиду того, что сам генерал никаких официальных заявлений относительно своего нового статуса не делал, общественности лишь остаётся догадываться о какой конкретно роли Суровикина в обороне страны идёт речь. По мнению его предшественника, генерал-полковника Валерия Марченкова, российские солдаты в зоне действия СВО с нетерпением ждут возвращения военачальника в боевой строй. Они в нём уверены на все 100 %, поскольку Суровикин зарекомендовал себя, как командир, который в бою максимально сохраняет живую силу армии.