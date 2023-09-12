Появилось видео с места экстренной посадки самолёта в поле под Новосибирском

В Новосибирской области экстренно приземлился самолёт «Уральских авиалиний».

Видео с места экстренной посадки Airbus A320 в Убинском районе Новосибирской области опубликовала пресс-служба МЧС России.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что инцидент произошел с пассажирским самолетом, который следовал по маршруту из Сочи в Омск. Вместо посадки в аэропорту назначения, самолет сменил курс и подал сигнал тревоги. Соответствующая информация была зафиксирована сервисом Flightradar.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с данным инцидентом. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.