Преемственность и понимание логики: новый учебник по истории России представлен на открытом уроке в Новосибирской области

Одиннадцатиклассникам «Лицея Технополис» в наукограде Кольцово на открытом уроке 12 сентября представлен новый учебник «История. История России. 1945 год – начало ХХI века. 11 класс. Базовый уровень».

В открытом уроке приняла участие министр образования Новосибирской области Мария Жафярова — она подчеркнула, что учебник был разработан по многочисленным просьбам учительской, преподавательской, научной, родительской общественности, он содержательно и методически выверен.

«Новый единый учебник истории уже поступил во все школы нашего региона, также к обучению по нему приступили 10 школ Беловодского района ЛНР — это подшефный район Новосибирской области. Особенности нового учебника, во-первых, в синхронизации новейшей истории России и всеобщей истории. Это большая помощь учителю в формировании у детей системного восприятия предмета. Второй очень важный момент связан с преемственностью в изложении истории Российской империи через Советский Союз к Российской Федерации, мы все — наследники одной великой истории. Это очень хороший подход преемственности и последовательности. Построение материала дает возможность воспитания у детей адекватного представления о том, что происходит сегодня. Кроме того, учебник снабжен сведениями, позволяющими получать дополнительную информацию в интерактивном режиме – в нем большое количество ссылок по QR-кодам на иллюстративный, графический, справочный материал в объективных источниках», — прокомментировала Мария Жафярова.

Министр отметила, что новое пособие дает представление об объективных достижениях нашей страны во все периоды. Особое внимание уделено новейшей истории России с 2014 года, связанной с возвращением исторических территорий нашей страны, изложением причин начала специальной военной операции, и все это показано в едином историческом, геополитическом процессе. Новый учебник направлен на формирование исторического мышления у ребенка, понимание логики исторических процессов.

В ходе открытого урока учитель истории «Лицея Технополис» наукограда Кольцово Арина Ясудис познакомила одиннадцатиклассников с концепцией нового учебника, его основными задачами и разделами.

Новый учебник по истории для 10–11-х классов используется в школах с 1 сентября 2023 года, учебники по этому предмету для 5–9-х классов планируется подготовить к началу следующего учебного года. Обучение по федеральным основным образовательным программам позволит обеспечить качество образования во всех учреждениях вне зависимости от того, где учится школьник — в сельской или городской школе. Новый единый учебник по истории для старших классов прошел экспертизу, апробацию на федеральных и региональных площадках, а также включен в федеральный перечень учебников. Обеспечение новым учебником школ региона проходило под контролем министерства образования Новосибирской области.

Авторами учебника выступили помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.