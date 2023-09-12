Работодатели в панике: мигранты массово покидают Россию

Эксперты констатируют факт — мигрантам стало не выгодно работать в РФ, и они потянулись на заработки в другие страны. Портал «Сиб.фм» публикует версии об истинных причинах отъезда гастарбайтеров, много лет работавших за небольшие деньги на стройках, на транспорте и в торговле по всей нашей стране.

На протяжении всего 2023 года кривая динамики открытых вакансий идет резко вверх темпами гораздо более быстрыми, чем за последние два года. И в то же время число резюме, наоборот, сокращается. По сравнению с 2022 годом количество соискателей на сайте по поиску работы уменьшилось на 3%. Такова статистическая картина резюме и вакансий, отражающая тревожные для российских работодателей тенденции. Согласно другому источнику, с начала 2023 года более 25 процентов мигрантов собираются уехать из России в другие страны, уверен глава Федерации мигрантов России Мухаммед Амин.

За причинами далеко ходить экономисты и кадровики России не стали – всё на поверхности. Потерявший свои валютные позиции рубль полностью обесценил труд мигрантов из Ближнего зарубежья, поскольку их зарплаты при конвертации в национальные валюты своих стран ощутимо уменьшаются.

Многие эксперты уже констатируют факт — рынок труда в России ощущает нехватку рабочих рук и эта ситуация не может не тревожить работодателей: «По сравнению с 2022 годом количество соискателей на сайте по поиску работы уменьшилось на 3%. Разрыв между спросом на работу и предложением рабочих мест увеличивается, достигая пиковых значений. И особенно критическая ситуация складывается в тех областях, где вакансии, как правило, занимали трудовые мигранты, то есть в розничной торговле, строительстве, на производстве и на транспорте», пояснила главный эксперт по рынку труда рекрутингового сервиса hh.ru Наталья Данина.

Также эксперты сетуют — быстро заменить уезжающие кадры вряд ли получится, поскольку уровень зарплат в этих отраслях традиционно остается низким, а местные жители за такие деньги работать не согласны.

Отметим, что по свежим данным Росстата, с января по август в нашей стране наблюдался отрицательный рост числа мигрантов: приехали почти 444 тысячи, а уехали — свыше 506 тысяч (миграционный отток составил 62,5 тысячи человек). Такого не было даже в экономически сложных коронавирусных 2020 и 2021 годах.