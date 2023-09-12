Раскрыта личность пилота, посадившего самолёт в поле под Новосибирском

В Новосибирской области экстренно сел самолёт, который следовал из Сочи в Омск.

Командир воздушного судна, посадивший Airbus A320 в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, — Сергей Белов. Личность КВС во вторник раскрыл телеграм-канал Baza.

По данным источника, Белов посадил самолёт в поле совместно со вторым пилотом Эдуардом Семёновым.

Предварительная причина экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» в Убинском районе Новосибирской области — отказ гидросистемы.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что инцидент произошел с пассажирским самолетом, который следовал по маршруту из Сочи в Омск. Вместо посадки в аэропорту назначения, самолет сменил курс и подал сигнал тревоги. Соответствующая информация была зафиксирована сервисом Flightradar.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с данным инцидентом. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.