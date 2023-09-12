Спортсмены из Тюмени завоевали четыре медали на соревнованиях по биатлону

Награды получили Виктория Сливко и Александр Поварницын.

Тюменские биатлонисты завоевали четыре медали на соревнованиях в Сочи, сообщает Вслух.ru.

Известно, что у Виктории Сливко — три награды: золото в гонке преследования, серебро в дисциплине «спринт-лыжероллеры» и бронза в масс-старте. А Александр Поварницын стал серебряным призером в дисциплине «спринт-лыжероллеры».

Впереди у спортсменов соревнования в родном городе. С 16 по 19 сентября на базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдет Альфа-банк чемпионат России по биатлону. В нем примут участие порядка 150 спортсменов из 20 субъектов России.

Напомним, в Омске определили лучших спортсменов среди нефтетранспортников.