Спрос на Дальневосточную ипотеку может вырасти на треть после обновления условий

ВТБ поддерживает расширение условий Дальневосточной ипотеки, прогнозирует, что спрос на нее в новых условиях может вырасти на треть, и готов принимать заявки и проводить сделки по новым параметрам после их утверждения в Правительстве.

По действующим условиям Дальневосточной ипотеки оформить кредит на покупку недвижимости можно с максимальным лимитом в 6 млн рублей. Однако на фоне изменившейся экономической ситуации и произошедшего за последние несколько лет роста стоимости квартир параметры программы требовали модернизации, чтобы охватывать необходимое число заемщиков. Объекты площадью от 60 кв. м. являются более привлекательными для жителей региона, и расширение лимита по программе до 9 млн рублей – закономерный шаг в развитии программы.

«Собственное жилье — это первая потребность человека, поэтому для развития Дальневосточной ипотеки очень важно выделить отдельные социальные категории и оказать им дополнительную поддержку. Программа создает дополнительную мотивацию жителям нашей страны приезжать сюда, и помочь им сейчас очень важно. Тем более, работникам ОПК, которые сейчас трудятся на 200%. Инициатива возможно потребует небольшого увеличения на субсидирование ставки со стороны федерального бюджета, но я думаю, что с этой задачей справимся», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, предложил поднять максимальную сумму кредита по Дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей для тех заемщиков, которые приобретают жилье площадью свыше 60 кв. метров. Таким образом, у клиентов будет больше возможностей для выбора недвижимости на первичном рынке или для строительства собственного дома. Он также добавил, что программу необходимо распространить на всех работников ОПК Дальнего Востока вне зависимости от возраста.

В ходе ВЭФ-2023 банк объявил о снижении процентной ставки для учителей в рамках программы. С 15 сентября и до конца года сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений смогут получить жилищный кредит по сниженной ставке. Льготное финансирование будет предоставляться при покупке жилья в многоквартирных домах и домах блокированной застройки. Остальные критерии соответствуют программе Дальневосточной ипотеки.