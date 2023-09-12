Стала известна причина экстренной посадки самолёта под Новосибирском

В Новосибирской области экстренно приземлился пассажирский авиалайнер.

Предварительная причина экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» в Убинском районе Новосибирской области — отказ гидросистемы. Об этом во вторник пишет телеграм-канал «112».

Данных от экстренных служб о причинах инцидента не поступало.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что инцидент произошел с пассажирским самолетом, который следовал по маршруту из Сочи в Омск. Вместо посадки в аэропорту назначения, самолет сменил курс и подал сигнал тревоги. Соответствующая информация была зафиксирована сервисом Flightradar.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с данным инцидентом. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.