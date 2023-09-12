Стало известно о пострадавших при экстренной посадке самолёта под Новосибирском

Помочь врачей после посадки самолёта под Новосибирском понадобилась четверым пассажирам.

Утром 12 сентября в поле у села Каменка под Новосибирском экстренно приземлился самолет Airbus A320 рейса Сочи—Омск с 161 пассажиром на борту. Как сообщили в Минздраве региона, медицинскую помощь оказали четверым.

После посадки всех пассажиров разместили в доме культуры Убинского района. Там же дежурят 25 медиков: 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ и 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ, терапевты и педиатры Убинской больницы.

Пассажиров самолёта осмотрели и у двоих предварительно диагностировали ушиб. Для уточнения диагноза их направили на рентген в центральную районную больницу. Еще двоим взрослым оказали помощь на месте: одному пассажиру стало плохо из-за повышения артериального давления, у второго начался приступ бронхиальной астмы. Ни один ребёнок не пострадал.

Кроме пассажиров, на борту были 6 членов экипажа. Они также не пострадали. С пассажирами самолёта работают психологи.

В ближайшее время пассажиров на рейсовых автобусах доставят до аэропорта Толмачёво, откуда они смогут продолжить полёт до Омска.