Травников озвучил приоритеты бюджета Новосибирской области на ближайшие 3 года

На заседании правительства Новосибирской области обсудили основные установки долговой политики региона.

В рамках очередного заседания правительства Новосибирской области под руководством Андрея Травникова была затронута тема главных установок налоговой, бюджетной и государственной долговой политики региона на следующие три года. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам губернатора, пока что не предвидится урезаний расходов бюджета из-за вероятного роста цен, ведь для этого предпосылок нет. В ходе заседания было заявлено, что за последние два года ввели мораторий на банкротство и мораторий на налоговые проверки в сфере информационных технологий.

«Мы также не видим никаких кризисных предпосылок, поэтому бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов готовим в спокойном режиме, также как мы готовили бюджет 2023 года, с теми же приоритетами», — сказал губернатор.

Приоритетами на 2024-2026 годы являются улучшение прогнозирования доходов и устойчивости регионального бюджета, повышение оплаты труда бюджетных работников, уменьшение негативных финансовых потоков, готовность инфраструктуры для размещения ценных бумаг. Кроме того, речь идет о своевременной реализации проектов, росте доходов от налогов в местные бюджеты, возможности приобретения нужных товаров, работ и услуг в интересах общества.

Как ранее писал Сиб.фм, в мэрии Новосибирска главой управления физкультуры и спорта стал Константин Катионов.