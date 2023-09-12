«Уральские авиалинии» поблагодарили бортпроводников севшего под Новосибирском Airbus A320 за профессионализм

«Уральские авиалинии» поблагодарили бортпроводников судна, которое приземлилось под Новосибирском, за сохранение самообладания.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» поблагодарили бортпроводников севшего на поле под Новосибирском Airbus A320. Как известно, он совершил аварийную посадку.

«Благодарим наших коллег за профессионализм, сохранение самообладания, проведение грамотного инструктажа для пассажиров, а также за оперативную помощь при эвакуации из салона самолета», — сказано в Телеграм-канале авиакомпании.

Речь идет о 34-летнем старшем бортпроводнике Глушковой Дарье Александровне, а также бортпроводниках 22-летней Гумметове Айше Руадовне, 31-летнем Костылеве Дмитрии Александровиче и 27-летнем Рябове Дмитрии Игоревиче.

Глушкова работает в «Уральских авиалиниях» с 2013 года (хобби: путешествия, театры, сноуборд), Гумметова - с 2021 года (хобби: пение, чтение книг), Костылев — с 2017 года (хобби: чтение, тренажерный зал), Рябов — с 2018-го (хобби: футбол, тренажерный зал).