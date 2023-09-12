В Кузбассе мужчина нашел десятки танковых снарядов

Он показал их взрывотехникам Росгвардии Кузбасса.

В пригороде Кемерово мужчина нашел в лесу подозрительные предметы похожие на боеприпасы и показал их взрывотехникам Росгвардии, сообщает Сибдепо.

«Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Оберег» обследовали около 40 единиц танковых снарядов, которые не представляли угрозы», — уточнили изданию в ведомстве.

Силовики поблагодарили мужчину за бдительность и передали «болванки» на утилизацию.



Отмечается, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ и устройств можно получить вознаграждение в рамках областной операции «Оружие», но получил ли кузбассовец награду — неизвестно.

Напомним, в Новосибирской области местные жители нашли снаряд времен ВОВ.