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общество

В Кузбассе мужчина нашел десятки танковых снарядов

Фото: Росгвардия Кузбасса

Он показал их взрывотехникам Росгвардии Кузбасса.

В пригороде Кемерово мужчина нашел в лесу подозрительные предметы похожие на боеприпасы и показал их взрывотехникам Росгвардии, сообщает Сибдепо.

«Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Оберег» обследовали около 40 единиц танковых снарядов, которые не представляли угрозы», — уточнили изданию в ведомстве.

Силовики поблагодарили мужчину за бдительность и передали «болванки» на утилизацию.

Отмечается, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ и устройств можно получить вознаграждение в рамках областной операции «Оружие», но получил ли кузбассовец награду — неизвестно.

Напомним, в Новосибирской области местные жители нашли снаряд времен ВОВ.

#лес #снаряд
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Дарья Бочкун
журналист

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