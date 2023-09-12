В мэрии Новосибирска сообщили об обособлении трамвайных путей и обеспечении безопасности пешеходов на мосту через реку Тулу

На мосту через реку Тулу намерены обособить трамвайные пути и обеспечить безопасность пешеходов.

Ремонт моста на ул. Сибиряков-Гвардейцев через реку Тулу обошелся властям Новосибирска в 129 млн рублей. Об этом в ходе выездного совещания сообщил мэр Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, к настоящему времени полностью завершен ремонт четырех полос из шести, прочие полосы будут отремонтированы в первой декаде октября. Анатолий Локоть подчеркнул, что ремонт моста через реку Тулу на ул. Сибиряков-Гвардейцев осуществляется в рамках федеральной программы. Он назвал его износ высоким, отметив важность восстановления в процессе ремонта.

Также мэр рассказал, что на мосту отремонтируют трамвайные пути. К этой работе специалисты приступят сразу после окончания реконструкции моста. Ремонтные работы будут проводиться в темное время суток, без нарушения трамвайного движения. На ближайшее время планируется укладка выравнивающего слоя, после чего рабочие займутся восстановлением гидроизоляции и устройством асфальтобетонного покрытия проезжей части в два слоя.

По словам Михаила Никулина, замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, в период ремонта трамвайные пути используются для проезда машин.

«После окончания установки бордюрного камня мостостроителями МКП «ГЭТ» приступит к ремонту путей с заменой рельсо-шпальной решетки, после чего начнется укладка плитки. Используемая плитка позволит выдержать нагрузку спецтранспорта, при этом трамвайные пути обособят от автомобильного движения. Всего будет отремонтировано 280 метров одиночного пути в составе мостового перехода», — сказал Никулин.