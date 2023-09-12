В Новосибирске без вести пропал 15-летний подросток в синей куртке

Несовершеннолетний житель Новосибирска не выходит на связь с 8 сентября.

В Новосибирске без вести пропал 15-летний подросток по имени Дмитрий. Об этом 12 сентября сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз его видели в Ленинском районе. 8 сентября текущего года он ушел на прогулку, но дома больше так и не появлялся.

Пропавшего описывают как парня ростом 153 сантиметра, худощавого телосложения, с черными волосами, карими глазами. В день исчезновения Дмитрий был одет в синюю куртку с бежевыми вставками, синие штаны с зелеными лампасами и темно-синие кроссовки.

В случае, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Дмитрия, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области без вести пропал отправившийся за грибами пенсионер.