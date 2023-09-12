В Новосибирске опубликовали график работы тест-мобиля в сентябре 2023 года

Жители Новосибирска могут воспользоваться услугой бесплатного тестирования на ВИЧ и гепатит C.

В Новосибирске на сегодняшний день наблюдается напряженная ситуация в плане заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска предоставил график работы тест-мобиля в первом осеннем месяце текущего года.

Пройти экспресс-тестирование можно по следующим адресам:

14:00—19:00

13 сентября — пр. К. Маркса, 49 (площадка перед кинотеатром «Аврора», метро «Студенческая»)

15 сентября — ул. Дмитрия Шамшурина,41 (площадь перед пригородным вокзалом, метро «Площадь Гарина-Михайловского»)

18 сентября — ул. Бориса Богаткова,239 (ТЦ «Золотая Нива», метро «Золотая нива»)

20 сентября — ул. Богдана Хмельницкого,40 (ДК им. М. Горького)

22 сентября — ул. Дуси Ковальчук,179/2 (метро «Заельцовская»)



27 сентября — ул. Комсомольская,10 (ТЦ «Magellan»)

29 сентября — пр. Дзержинского,2/2 (ТЦ «Роща», метро «Березовая роща»)

Согласно имеющимся сведениям, среди новосибирцев продолжает распространяться вирус иммунодефицита человека, в мегаполисе фиксируется рост количества заболевших и инфицированных. В настоящее время «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» регионального минздрава при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска задействован в плановой работе по увеличению охвата скрининговым тестированием граждан на ВИЧ-инфекцию.

В областном центре услугой бесплатного тестирования могут воспользоваться все группы населения. Речь идет и о ключевых группах. Тестирование проводится на базе мобильной лечебно-профилактической клиники (МЛПК). Специалисты в своей работе применяют экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.

Новосибирцам напомнили о важности своевременного тестирования на ВИЧ, ведь это позволяет сохранить свою жизнь и здоровье. Если у вас есть вопросы по ВИЧ-инфекции и СПИДу, то можете связаться с «Центром по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» по телефону 349-59-65. По этому же номеру можно уточнить актуальное расписание перед визитом к специалистам.