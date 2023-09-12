В Новосибирске открылось новое заведение известного ресторатора в «Сибирь-Арене»

В «Сибирь-Арене» Новосибирска открылся ресторан с панорамным видом на ледовую чашу.

В ледовом комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске начал работать ресторан Дениса Иванова, который принимает посетителей во время концертов и матчей. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Новое заведение расположено на третьем этаже многофункционального ледового комплекса в окружении VIP-лож. Помещение ресторана включает в себя две зоны. В случае с одной из них речь идет о столиках на открытой галерее, откуда открывается вид на арену. Другая зона внутри за панорамными стеклами. Там посетители громких звуков с арены не услышат. В этой зоне можно увидеть столы с высокими барными стульями и обычные круглые столы с мягкими креслами.

Ресторан рассчитан на 110 посадочных мест. Сейчас он функционирует в формате шведского стола. По словам Дениса Иванова, со временем проект подвергнется доработке. Ресторан в «Сибирь-Арене» уже посетил депутат горсовета Новосибирска Кирилл Покровский. Он высоко оценил сервис в этом заведении.

«Возможно, в Новосибирске из-за другой специфики, климата запрос по кухне будет иным. Будем формировать, исходя из предпочтений гостей. Так как хоккей – это холодный вид спорта, возможно, большим спросом будут пользоваться горячие блюда, такие как пельмени и супы», — сказал Иванов.

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