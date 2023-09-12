В Новосибирске рассказали о порядке оформления инвалидности участнику СВО

В Новосибирске порядок оформления инвалидности участнику СВО включает в себя ряд пунктов.

По информации от департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, для получения статуса «Военный инвалид» в Новосибирске у гражданина должно быть диагностировано нарушение здоровья вследствие травмы или заболевания, которое он получил по результатам участия в боевых действиях. Для этого требуется проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Если заявитель желает провести МСЭ без личного присутствия, то ему предоставляется такая возможность. Кроме того, допускается выезд специалистов МСЭ к заявителю по месту его фактического пребывания. Предварительно гражданину необходимо обсудить с МСЭ условия прохождения экспертизы.

Обратиться в поликлинику и МСЭ заявитель может при наличии следующих документов: паспорт гражданина РФ, военный билет, удостоверение участника боевых действий (если уже оформлено), копия свидетельства о болезни, копии выписок из приказов о поступлении на службу и об увольнении. Также нужно иметь при себе копию заключения военно-врачебной комиссии, а также копию выписных справок/эпикриза из лечебных учреждений (любые другие документы, имеющие отношение к факту получения ранения/увечья).

При отсутствии у гражданина копий данных документов у него есть возможность обратиться в военный комиссариат по месту регистрации из личного дела для получения и заверения бумаг. Если гражданин передаст специалистам МСЭ оригинальные документы, то копии они сделают сами.

Военному или уволенному по состоянию здоровья (категория «Д») из российской армии лицу нужно сделать следующее:

— получить заключение ВВК о том, что негоден к службе в армии по причине патологии или травмы;

— подать рапорт об увольнении из армии (если еще не уволен);

— обратиться после увольнения в поликлинику по месту жительства за направлением на МСЭ. Сотрудники поликлиники сами передадут предоставленные документы в МСЭ на экспертизу;

— подождать, пока специалист из МСЭ свяжется по телефону, сообщив о дате и времени освидетельствования.

Жители Новосибирска могут обратиться в бюро медико-социальной экспертизы по следующему адресу: Красный проспект, 86/2. Для получения справочной информации доступны номера 8-800-100-00-01 и 8 (383) 319-87-60.