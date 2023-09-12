В Новосибирске снова могут заработать магазины Decathlon

В Минпромторге РФ прокомментировали возвращение Decathlon в Новосибирск.

Возобновление работы магазинов сети Decathlon в России может состояться, сообщили в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Торговые точки планируют открыться до конца текущего года, так как сделку компании одобрила правительственная комиссия несколько месяцев назад.

Однако, в Новосибирской области местные власти пока не располагают точной информацией о возобновлении работы магазинов сети. Министр торговли и промышленности региона Андрей Гончаров подчеркнул, что на данный момент никаких конкретных сведений нет.

Напомним, что из-за санкций магазин на Фабричной улице в Новосибирске был закрыт еще в 2022 году. После закрытия магазина жители региона начали массово скупать товары бренда на торговых площадках — как на официальных маркетплейсах, так и у перекупщиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ТЦ Новосибирска открылась Zara под новым названием Maag. Еще несколько магазинов под новыми названиями скоро откроются в городе, включая Ecru (ранее Bershka), Viletа (ранее Stradivarius) и Dub (ранее Pull & Bear).