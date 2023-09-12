В Новосибирской области уменьшилось число работников со средней зарплатой

Эксперт рассказал об изменениях на рынке труда Новосибирска.

По данным РИА Новости, с августа 2022 по август 2023 года в Российской Федерации на 0.7 п.п. увеличилась доля работников с заработной платой выше средней по РФ, и на 2.0 п.п. увеличился удельный вес работников, получающих больше двух средних зарплат по РФ. По региону доля высокооплачиваемых выросла с 5,3 до 7%, а удельный вес людей со средней зарплатой снизился с 24,2 до 23,3%, сообщил независимый аналитик Сергей Николаев.

По доле высокооплачиваемых работников регион на 28 месте в рейтинге, а по доле работников с зарплатой выше средней на 43 месте в рейтинге регионов РФ, снижение за год на 4 позиции.

«Для строительной индустрии эти показатели имеют очень важное значение. Именно разрыв в оплате труда или уровень неравенство определяет структуру спроса, как по классификации жилья, так и по среднему чеку. В регионе спрос сместился в сегмент эконом, с некоторыми элементами комфорт-класса, при этом продажи в бизнес-классе остались на прежнем уровне. Этим же объясняется высокая доля студий в общем объеме реальных сделок и снижение средней площади квартир в стройках Новосибирска», — объяснил эксперт.

Лидируют по доле работников с зарплатой на уровне средней по стране в СФО Иркутская область – 40,5%, Красноярский край – 40,1% и Кузбасс – 37,4%, заключил он.

Напомним, доходность от аренды маленьких квартир снижается в Новосибирске медленнее, чем в РФ.