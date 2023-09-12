В Новосибирской области за август больше всего выросли в цене апельсины

В Новосибирской области также подорожали огурцы, мясные консервы и свинина.

В Новосибирской области цены за август текущего года с учетом всех групп товаров и услуг увеличились на 0,5%. На это указывают опубликованные Новосибирскстатом данные.

Причем есть продукты, цены на которые выросли в регионе существенно. Речь идет в первую очередь об апельсинах. Их стали продавать дороже на 15,8%. Они дорожают в области уже не первый год.

Рост цен поставщики связывают с неурожаем апельсинов в Бразилии, Мексике, Испании. Дефицит приводит к подорожанию фруктов как в России, так и в других странах. Так, во втором летнем месяце этого года в Новосибирской области апельсины стали дороже на 55,9%. Кроме того, в августе в области стали более дорогими огурцы, консервы и свинина — на 15,1%, 9% и 6% соответственно.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске подорожала стоимость сотки земли на 14%.