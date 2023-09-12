В сети опубликовали подборку жутких заброшенных зданий Новосибирска

В Новосибирске опубликовали подборку зданий-призраков.

Новосибирск существует 130 лет, и за это время развивался быстрее почти всех городов в мире. Даже такого небольшого по меркам истории срока хватило, чтобы город обзавёлся своими легендами и жуткими заброшенными зданиями. Издание «МК в Новосибирске» опубликовало подборку таких заброшек с уникальными историями.

Водонапорная башня рядом со станцией "Новосибирск Южный"

Башню построили в начале 20 века. Уже несколько десятилетий она заброшена. Окна в ней выбиты, а крыша и стены поросли травой и кустами, но так она даже больше напоминает средневековый замок с узкими бойницами окон и благородно почерневшим кирпичом.

Завод "Сибсельмаш"

В годы Второй Мировой войны Сибсельмаш был оборонным предприятием и самым крупным в стране поставщиком боеприпасов. В мирные годы он производил горно-шахтное оборудование и сельскохозяйственную технику. В 2012 году он начал процедуру банкротства, и уже к весне 2013-го остановил производство. От огромного пространства завода остались только голые стены и мусор. Всё остальное вынести люди или разрушила природа.

Санаторий-призрак "Речкуновка"

Санаторий в Бердске в середине 20 века был известен на всю Сибирь. Летом 2004 года его закрыли, а оставшиеся корпуса наполовину разрушены и опасны для нахождения. В коридорах санатория отчётливо слышно эхо каждого звука, а гостей встречают осыпающиеся стены и торчащие куски арматуры.

Впрочем, место остаётся популярным среди искателей острых ощущений, а в 2021 году здесь снял клип певец Дима Билан.

Военная автобаза на территории аэропорта

Этот комплекс зданий использовали для ремонта и стоянки военной техники. Сейчас автобаза заброшена, а входы в убежище завалены.

Психбольница №3 на улице Владимировской

Заброшенные больницы всегда вызывают трепет и ощущение тоски, но особенно хорошо это получается у роддомов и психиатрических лечебниц.

До Октябрьской революции в стенах здания на улице Владимировская квартировались солдаты — оно называлось Красные казармы, — а затем в советские годы его переформировали в психбольницу. Уже в 21 веке его предложили внести в список объектов культурного наследия и остановить медленное разрушение.

Киикская ГЭС

В Тогучинском районе в посёлке Киик есть заброшенная гидроэлектростанция на реке Иня, которая не работает уже дольше 40 лет. Её ввели в эксплуатацию в 1957 году, а в 1973 уже закрыли из-за ошибок персонала и перелива плотины с разрушением затворов. Оборудование решили не восстанавливать.

Река равнинная, поэтому станция была построена по классической русловой схеме с вертикальными гидроагрегатами, которых было три. Мощность ГЭС составляла 0,78 МВт, и этого вполне хватало для энергоснабжения нескольких населенных пунктов. Плотина станции образовывала водохранилище площадью около 1000 га, где разводили рыбу и водоплавающую птицу. Сейчас её привлекательность для местных жителей и туристов остается только в живописных видах.