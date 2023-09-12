Владельцы китайских машин стали чаще посещать автосервисы

Чаще всего на СТО в 2023 году заезжали автомобили марок Chery, Lifan, Geely.

За восемь месяцев 2023 года в автосервисах стало обслуживаться на 35% больше новых китайских машин по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что чаще всего на станции технического обслуживания заезжали автомобили марок Chery, Lifan, Geely. Кроме того, заметно увеличилось количество машинозаездов таких марок, как Haval (+88%), Changan (+33%) и JAC (+60%).

Пользователи заявили о слишком тонком металле, коррозии, некачественной электронике и запчастях. Были и те, кто отметили «слишком нежную подвеску», часто не подходящую к российским дорожным условиям, и пожаловались на слабое лакокрасочное покрытие.

Эксперты и владельцы автомобилей отмечают, что китайские машины создавались под совершенно другие условия климата, от которого зависит в том числе и качество автодорог.

Напомним, в августе рынок автокредитования в СФО начал торможение.