«Вонючий случай»: опубликована новая запись переговоров пилотов севшего под Новосибирском самолёта

Раскрыты детали переговоров пилотов севшего под Новосибирском самолета.

В Сети опубликовали новые подробности переговоров пилотов самолета Airbus A320, который был вынужден совершить аварийную посадку в поле под Новосибирском. Соответствующую запись предоставил ТГ-канал SHOT.

Источник поделился записью переговоров пилотов в то время, когда воздушному судну предстояло совершить посадку.

«— Полосу мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет.

— Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку.

— Серег, чё, серьёзно?

— Да, гидрашка зелёная, вытекла полностью.

— Вонючий случай».

Кроме того, Телеграм-канал SHOT подчеркнул, что на данном борту несколько месяцев назад уже имели место проблемы технического характера на этом же рейсе. Так, в начале года у самолета была выявлена неисправность генератора. В итоге судно пришлось вернуть к терминалу до взлета.