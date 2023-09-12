Выставка «Волонтеры в лицах» открылась в новосибирском метро

В новосибирском метрополитене, который активно поддерживает социальные и культурные проекты, размещена фотовыставка «Волонтеры в лицах». Портретная экспозиция представлена в переходе между станциями метро «Красный проспект» и «Сибирская». Социальное, медицинское, экологическое, патриотическое волонтерство — во всех этих сферах задействованы новосибирские добровольцы.

Гости и жители Новосибирска воочию могут познакомиться с теми, чья роль в жизни города и области не всегда заметна, но очень значима. Волонтеры бесплатно, по личной инициативе, занимаются общественно полезными делами и, зачастую, не афишируют свои добрые поступки, не считают себя героями, хотя бескорыстно помогают спасателям во время стихийных бедствий, пожилым в домах престарелых, в больницах в период пандемии, они именно там, где люди нуждаются в их помощи.

Фотограф благодаря монохромным снимкам смог сделать акцент на позитивных эмоциях героев и передать их чувства. Фотопроект существует уже второй год. По сравнению с прошлым сезоном организаторы привлекли к съемке большее количество волонтеров и благотворительных организаций.

Подчеркнем, что добровольчество действительно становится все более популярным, все больше людей приходит в ряды волонтеров. В проекте принимают участие волонтерские группы и организации, в том числе «Добрые руки», «Молоды душой» (серебряные волонтеры), «Динамика добра», ZOV54, «Родители Сибири за мир без преступности, насилия и наркотиков», «Пчела».