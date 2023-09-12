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общество проиcшествия

Женщина на 33-й неделе беременности оказалась на борту севшего самолёта под Новосибирском

Фото: Уральские авиалинии

Беременной девушке понадобилась медпомощь после экстренного приземления в поле под Новосибирском.

Среди пассажиров самолета, который совершил экстренную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, оказалась беременная женщина. Об этом пишут Известия.

По данным издания, пассажирка на 33-й неделе беременности. После приземления девушке потребовалась медицинская помощь из-за сильного стресса. Сильный травм она не получила.

Кроме этого, ранее женщина сама работала стюардессой в течение нескольких лет.

Как ранее писал Сиб.фм, Самолёт «Сочи-Омск» экстренно приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, среди которых никто не пострадал.

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Дамир Трубников

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