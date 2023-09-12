Жительнице Новосибирска удалили кожу после страшного ДТП

Жительница Новосибирска получила серьезную травму ноги в ДТП.

Жительница Новосибирска, серьезно пострадавшая в дорожной аварии 19 апреля 2023 года, обратилась за помощью в прессу на фоне бездействия органов прокуратуры и следователя Дзержинского района. Об этом сообщил паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавшая рассказала, что весной ее сбил на тротуаре автомобиль, вылетев в нее со второго ряда. В итоге с апреля текущего года она не может ходить, работать и полноценно жить, получив травму ноги. Женщине сделали операцию и поставили в ногу аппарат внешней фиксации. Кроме того, после некроза тканей ей пришлось удалить кожу.

В больнице сибирячка провела 1,5 месяца, после чего ее отпустили домой вылечивать кожу. Причем, как отметила пострадавшая, у нее пока не срослись кости. Она постоянно посещает поликлинику, скоро ей предстоит пройти дорогостоящую реабилитацию.

«А что делает в это время виновник ДТП? Ничего! Он даже сам не вышел на меня, а я нашла возможность с ним связаться. С его стороны мне были предложены только костыли и слова извинения. Когда я сказала, что мне, скорее всего, понадобится платная операция, в ответ получила молчание», — рассказала пострадавшая.

Женщина подчеркнула, что виновник ДТП дал понять, что платить он не сможет из-за отсутствия денежных средств. После получения выписки о том, что лечение «окончено», она обратилась к следователю.

«Спустя какое-то время , я интересуюсь у следователя, был ли допрос виновника.. Ответ мне: «Планирую, но, главное, чтобы опять что-то не случилось, что могло бы мне помешать». Меня ответ этот поверг в шок... Я пишу жалобу в прокурату Дзержинского района, но получаю отписки», — поделилась сибирячка.