Жуткие советские законы, от которых стынет кровь: 7 малоизвестных фактов об СССР

Смертная казнь за эмиграцию, легализация эвтаназии для больных людей, десять лет лагерей за три пшеничных колоска, уголовная ответственность за прогулы, опоздания, самовольный уход с работы – не полный список шокирующих и крайне жёстких законов эпохи становления СССР. Портал «Сиб.фм» публикует самые вопиющие юридические ограничения для населения страны в советский период Отечественной истории.

1. Закон о побеге за границу

К измене родине был приравнен побег за пределы СССР в 1935 году. В случае поимки, беглеца казнили. Более того, его родственники, не донёсшие о готовящемся побеге, подлежали заключению на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. В случаях, когда непричастность родни была доказана, их ссылали в Сибирь на пять лет.

2. Закон об опоздании на работу

Этот закон, принятый перед самой войной в 1940 году, существенно ужесточал рабочее законодательство СССР: продлевал рабочий день до 8-ми обязательных часов, повышал норму выработки, сокращал декретные отпуска для женщин (до 35 дней до родов и 28 дней после родов), ужесточал практику наказаний за опоздания на работу для всех рабочих и служащих в стране (за опоздание свыше 20 минут – увольняли «автоматом», прогул без уважительных причин наказывался исправительно-трудовыми работами сроком на шесть месяцев с удержанием в пользу государства четверти заработной платы (при повторном прогуле – лишали свободы), самовольная смена работы без разрешения директора наказывалась лишением свободы на срок от двух до четырех месяцев).

3. Закон об эвтаназии

Предложение о внесении в Уголовный кодекс примечания об убийстве из сострадания внёс тяжело больной высокопоставленный большевик Юрий Ларин (страдал от прогрессивной мышечной атрофии). Буквально оно было сформулировано следующим образом: «Убийство, совершённое по настоянию убитого из чувства сострадания, не карается» (отменён в 1922 году, через несколько месяцев после принятия из-за опасений широкого использования этой убийственной практики).

4. Закон о трёх колосках

Согласно тексту этого законодательного акта (автор Иосиф Сталин), любое колхозное имущество, включая посевы на полях, приравнивалось к государственному, а его хищение каралось смертной казнью. Если объёмы сворованного были не большими (на практике даже три пшеничных колоса), то казнь заменялась тюремным заключением на срок не менее 10 лет.

5. Налог на холостяков

Эта юридическая норма была призвана повысить рождаемость в стране, чтобы компенсировать человеческие потери в годы войны. Все советские мужчины, да и женщины тоже, в возрасте от 20 до 45 лет должны были ежемесячно отчислять государству 5% от своей зарплаты до тех пор, пока у них не родится ребенок. Студенты дневных отделений вузов освобождались от налога до достижения 25 лет. Освобождались от налога военнослужащие, пенсионеры, лица, по состоянию здоровья не способные иметь детей, шизофреники, эпилептики и лилипуты.

6. Закон о самогоноварении

Начиная с 1919 года в СССР за самогоноварение, продажу, покупку и даже за употребление спиртного можно было угодить за решётку минимум на пять лет. В 1948 году законодательство изменилось — самогонщики могли получить от двух до семи лет лишения свободы.

7. Закон о валюте

За хранение, продажу или обмен валюты частным лицом назначалось нешуточное наказание — от трёх до восьми лет лагерей с конфискацией имущества и ссылкой на срок до пяти лет. За повторную спекуляцию валютой иностранных государств можно было получить до 15 лет лагерей.