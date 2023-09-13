13-я пенсия: какие категории пенсионеров получат выплату и сколько

Обновлённый законопроект о тринадцатой пенсии в России внесён в нижнюю палату парламента РФ. Сроки его рассмотрения могут затянуться на пару месяцев, но подробности документа уже известны. Портал «Сиб.фм» публикует важнейшие нюансы нововведений в системе государственной поддержки пожилых россиян в 2023 году.

Полный текст документа размещён в электронной базе Госдумы и в ближайшее время будет рассмотрен нижней палатой Парламента РФ, но уже сейчас многие эксперты в области пенсионного законодательства страны уверены, что законопроект имеет хорошие шансы на одобрение федеральными властями.

В отличие от предыдущих версий этой безусловно важной для пенсионеров идеи, в новом законопроекте предлагается выплачивать вторую пенсию в размере привычного ежемесячного пособия по старости. При этом авторы нововведения (думская фракция ЛДПР в лице Бориса Чернышова) считают, что дополнительную пенсию необходимо выплачивать абсолютно всем категориям российских пенсионеров. Российские экономисты считают такой подход более справедливым, учитывая разницу в размере пенсий у разных категорий граждан.

Посчитать точный размер выплаты для каждого конкретного пенсионера не сложно, ведь он равен той сумме, которую каждый месяц привык получать пожилой человек.

За выплатой, о которой не первый год идёт речь в нашей стране, уже плотно закрепилось название «тринадцатая пенсия». Если ранее её предлагали выплачивать под Новый год в конце декабря в качестве помощи пожилым к самому затратному празднику года, то в данный момент предполагается, что дополнительная пенсия должна стать материальным подспорьем для пенсионера в день его рождения.

Отметим, что в нашей стране пожилым людям, достигшим своего 80-летия, традиционно увеличивают пенсию, а точнее её фиксированную часть. С 1 января 2023 года — это 7 567,33 рубля. Именно на эту сумму и увеличится пенсия. К примеру, размер пенсии по старости составляет 18 454,17 рубля: из них 7 567,33 ₽ — фиксированная часть и 10 886,84 ₽ — страховая. После 80 лет пенсионер будет получать: 18 454,17 + 7 567,33 = 26 021,50 рубля.

Из других новостей Пенсионной системы РФ стоит выделить индексацию ежемесячных выплат военным пенсионерам нашей страны. Перерасчёт в сторону увеличения будет выполнен специалистами объединённого Социального фонда в автоматическом режиме. Размер долгожданного повышения составит 10,5% и запланирован на 1 октября текущего 2023 года.