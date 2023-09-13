Андрей Травников подтвердил участие Новосибирской области в нацпроекте по беспилотникам

Стратегическую сессию по развитию беспилотных авиационных систем провёл председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 12 сентября в Москве. В мероприятии приняли участие члены Правительства РФ и главы ряда российских регионов, в том числе Губернатор Андрей Травников.

Главный вопрос стратсессии — формирование индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. После заседания глава НСО отметил, что новый проект предназначен для таких отраслей, как: логистика, сельское хозяйство, строительство и государственный сектор.

«Большая работа будет проделана в части регулирования нахождения беспилотных аппаратов в воздушном пространстве: обеспечение безопасности, с одной стороны, с другой — простоты запуска БПЛА для интересов экономики, народного хозяйства.

Программа масштабная, поэтому ей придают статус нового отдельного национального проекта. На «карте» нацпроекта присутствуют и Новосибирская область, Новосибирск — как центры компетенций. Свою специализацию мы определяли в рамках «Архипелага-2023». Важно было услышать, что в части освоения производства новых летательных аппаратов особый приоритет отдаётся БПЛА тяжёлого класса . Это как раз та специализация, которую региональные власти определили для себя вместе с СибНИА имени Чаплыгина», — сказал Андрей Травников.