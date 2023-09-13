Депутат Селезнев выступил с предложением лишить лицензии «Уральские авиалинии»

Депутат Селезнев считает важным лишить «Уральские авиалинии» лицензии.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев призвал лишить авиаперевозчика «Уральские авиалинии» лицензии после аварийной посадки воздушного судна в поле под Новосибирском. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Такова была реакция политика на пресс-конференцию директора авиакомпании Сергея Скуратова, состоявшуюся накануне. Селезнев негативно отреагировал на заявление Скуратова о том, что перевозчик выплатит пассажирам севшего борта по 100 000 рублей «за испуг». В целом, как отметил депутат, речь идет о 15,9 млн рублей.

«Для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом во многие десятки миллиардов в год выплата копеечная, тем более она будет компенсирована, по всей видимости, страховой компанией. А вообще, пилотов нужно, безусловно, представить к награде за мужество, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — подчеркнул Селезнев в ТГ-канале.

Самолет Airbus A320, летевший в Омск из Сочи, был вынужден совершить аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. К счастью, никто на борту не пострадал.

Как ранее писал Сиб.фм, эксперты раскритиковали действия экипажа самолета после посадки в поле под Новосибирском.