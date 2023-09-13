Эксперт оценил возможность восстановления севшего под Новосибирском в поле самолёта

Восстановить посаженный в поле под Новосибирском Airbus 320 оказалось невозможно.

12 сентября 2023 года в Убинском районе Новосибирской области в поле приземлился самолёт Airbus A320. В СМИ сообщалось, что авиакомпания готова восстановить самолёт и оставить его в парке техники, но авиационный эксперт, кандидат военных наук полковник в запасе Сергей Гаврилюк в беседе с «МК» оценил эту идею как практически нереализуемую.

По мнению Сергея Гаврилюка, воздушные суда с места вынужденной посадки могут эвакуировать — но если они не настолько массивные. Так, можно вывезти из гор военный вертолёт, но не пассажирский самолёт весом 42 тонны. Самый массовый способ эвакуации — при помощи вертолёта Ми-26, но его грузоподъёмность составляет 26 тонн.

Чтобы транспортировать воздушное судно, его предстоит разобрать: отсоединить крылья и киль, отсоединить фюзеляж, и даже в этом случае потребуется целая транспортная операция, в которой потребуется учитывать мосты и железнодорожные переезды по ходу маршрута, а также подготовить множество автомобильных платформ: перевозить крупный корпус по железной дороге не получится.

«Считаю, что авиакомпании будет легче его списать, чем восстановить. На видео видно, что у самолета подломлена стойка, нервюра крыла повреждена. У нас сейчас нет таких специалистов, которые могли бы все это восстановить с нужной точностью. Это бесполезное занятие», — заключил Сергей Гаврилюк.

Ремонт могла бы провести компания Airbus, которая произвела самолёт: только она имеет юридическое право на работы по восстановлению. Также только фирма-изготовитель после ремонта выдаёт гарантию лётной годности, а самостоятельный ремонт может привести к потере прочности. Из-за объёма работ по восстановлению судно будет проще списать.

Редкие случаи также, когда авиакомпания в качестве «донора» для замены элементов конструкции берёт другой самолёт. Но даже относительно простая замена имеет множество нюансов. Так, Сергей Гаврилюк приводит в пример дефект стойки шасси Ан-72 в военном пользовании из-за грубой посадки — даже эту деталь специалисты из России не смогли восстановить.