Эксперты раскритиковали действия экипажа самолета после посадки в поле под Новосибирском

Специалисты считают, что посадка самолёта на поле в Новосибирской области была безрассудным решением.

Эксперты подвергли критике действия экипажа самолета, который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Инцидент произошел 12 сентября утром, когда Airbus A320 пришлось садиться в поле Убинского района. На борту находилось 167 человек. Заслуженный пилот РФ Юрий Сытников, выступая на радиостанции "Говорит Москва", назвал действия экипажа безрассудными и преступными.

По его словам, когда у самолета закончилось топливо, экипаж начал выбирать поле для посадки. Однако, по мнению Сытникова, это были неправильные действия, и этих «идиотов» следовало бы наказать. Пилот утверждает, что даже в случае нехватки топлива экипаж мог успешно достичь Омска, где им помогли бы диспетчеры аэропорта или спасательные службы. Решение лететь в Новосибирск, по его мнению, только увеличило расстояние.

Свою критику выразил и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, который задал главный вопрос: почему экипаж не сел в Омске, когда он был так близко? Хотя, по его словам, запросить посадку в Новосибирске можно понять, но выбор садиться в поле остается загадкой.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета».