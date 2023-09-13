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ВСУ атаковали Севастополь

В результате атаки сил киевского режима Севастополя произошел пожар на Севморзаводе, который «фактически потушен». Соответствующее заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, после удара ракетами рядом со школой обнаружили обломки. Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что украинские войска атаковали Севастополь, задействовав британские крылатые ракеты Storm Shadow.

В Тверской области БПЛА пытался ударить по «Редкинскому опытному заводу»

На территории Тверской области принадлежащий ВСУ дрон-камикадзе предпринял попытку атаковать территорию «Редкинского опытного завода». Данная информация поступила от ТГ-канала Baza. Согласно предварительным сведениям, беспилотник рухнул примерно в 04:00 на складе.

Учения НАТО в Балтийском море делают из региона место геополитического противостояния

Учения Североатлантического альянса Northern Coasts в Балтийском море превращают этот регион в территорию геополитического противостояния. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова во время брифинга.

На южнодонецком направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ

На указанном направлении российские войска отразили две атаки украинских боевиков в районах Новомайорского ДНР и Приютного Запорожской области. Там ВСУ лишились до 235 своих военных убитыми и ранеными. Также Киев потерял станцию РЭБ, 3 автомобиля и 2 боевые бронированные машины.