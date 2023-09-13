История в лицах: горожане, которыми гордится Новосибирск

Историю стран и городов делают люди. К 130-летию Новосибирска рассказываем о тех, кто строил и украшал наш город, благодаря кому Новосибирск стал одним из лидеров в списке российских мегаполисов, кто прославил город своим трудом и кого сейчас мы с гордостью называем своими земляками.

Если бы о городах можно было говорить как о людях, то Новосибирску бы очень подошёл фразеологизм «родился под счастливой звездой». Удивительно, насколько нашему городу повезло не только с географическим положением, но и с людьми. На протяжении всей истории Новосибирска ход событий естественным образом приводил сюда людей талантливых, неординарных, увлечённых, из которых в итоге сам собой формировался, если так можно сказать, некий исторический городской генотип, рождающий новые таланты. Инженеры-путейцы, прокладывавшие Транссиб и давшие старт городу, мощный приток творческих и промышленных сил из Москвы и Ленинграда во время Великой Отечественной войны, интеллектуальная элита, основавшая Академгородок после войны, — всё это создавало атмосферу, в которой рождались и росли сибирские герои. Впрочем, всё по порядку.

Отцы-основатели

Рождение нашего города связывают с именами нескольких человек, сыгравших в этом, по мнению историков, ключевую роль.

Константин Яковлевич Михайловский — инженер, который принял судьбоносное решение о выборе места строительства первого железнодорожного моста через Обь, давшего начало нашему городу. Именно он утвердил технические расчёты изыскателя Викентия Роецкого, составил обоснование места перехода именно в районе села Кривощёково и отстоял его в министерских кабинетах.

Долгое время его имя было незаслуженно забыто, а заслуги этого человека приписывались его тёзке — инженеру-путейцу и писателю Николаю Георгиевичу Михайловскому, подписывающему свои произведения псевдонимом Гарин. По словам новосибирского краеведа Константина Голодяева, такая «путаница» появилась в советское время, и неслучайно: Н. Г. Михайловский, хотя работал не у нас, а в Колывани, больше подходил на роль основателя большого социалистического города — он был прогрессивным социальным писателем и даже помогал большевикам. А вот новониколаевцы помнили вклад Константина Михайловского, и до революции часть нынешней улицы Ленина носила его имя. Сейчас в честь К. Я. Михайловского названа городская набережная.

Начинал возводить железнодорожный мост талантливый инженер Григорий Моисеевич Будагов, а завершал другой — Николай Михайлович Тихомиров. Будагов в 1895 году организовал первую народную читальню с драмкружком и бесплатную школу для детей рабочих. Тихомиров руководил постройкой храма Александра Невского, а также участвовал в нескольких других важных начинаниях посёлка.

Ещё один человек, сыгравший важную роль в истории нашего города, — Николай Гондатти, исследователь Сибири и государственный деятель. В 1909 году, когда он занимал пост томского губернатора, в Ново-Николаевске произошёл большой пожар. Выгорело почти восемьсот домов. Николай Львович оказал молодому городу существенную финансовую поддержку. А городской голова Владимир Ипполитович Жернаков взял на себя решение важнейших вопросов по восстановлению и развитию города. Их обоих удостоили звания Почётного жителя Ново-Николаевска.

В начале ХХ века развитие Ново-Николаевска было тесно связано с именами предпринимателей. Они строили в молодом городе заводы и фабрики, открывали магазины, больницы, учебные заведения и даже кинотеатр.

Например, всем миром строили Николаевскую часовню, Арон Каган постоянно жертвовал приюту «Ясли», братья Маштаковы помогали обустройству церквей, передавали свои дома на благо нуждающихся. Благотворительность — это важная часть жизни людей дореволюционного времени, в том числе и их «дела». Традиции меценатства присущи и некоторым сегодняшним бизнесменам.

Продолжая традиции

Как сказал директор по развитию ГК БЭСТ Александр Поскотинов, бизнес — это своеобразный крик души, потребность создать, привнести в жизнь что-то новое. Наверное, это и есть персональная ответственность, исходящая из осознания, что менять окружающую действительность по силам каждому. Именно поэтому предприниматель задался целью способствовать росту производства отечественной конкурентоспособной бумажной продукции, которая будет на уровне лучших зарубежных образцов, но при этом гораздо доступнее по цене. «Хочется, чтобы это был продукт нашего государства, нашей малой родины, нашего Новосибирска», — говорит Александр Поскотинов.

Так же рассуждает и один из основателей новосибирской компании «Ваш инвестор» Борис Комендантов, активно участвующий в региональных венчурных ярмарках, цель которых — финансово поддержать прорывное для нашего города направление высокотехнологичного бизнеса. За этот вклад, а также за большую благотворительную работу в самых разных сферах — от озеленения города до поддержки детского спорта — предприниматель был награждён памятной медалью Новосибирского банковского клуба. А в прошлом году в компанию пришла ещё одна награда — премия «Финансист года — 2022» — за внедрение инновационных технологий в микрофинансовой деятельности.

Большую роль в развитии транспорта и логистики не только в городе, а даже на международном уровне сыграл ещё один наш земляк — генеральный директор компании «СДЭК» Леонид Гольдорт. Начал свой путь с небольшой службы экспресс-доставки грузов, а сегодня руководимая им компания — это международный оператор экспресс-доставки документов и грузов, в арсенале которого более 4450 офисов и 3530 постаматов в тридцати одной стране мира. В прошлом году за вклад в развитие города Леонид Гольдорт был признан руководством региона и профессиональным сообществом человеком года в сфере транспорта и логистики. Он также вошёл в топ-5 высших руководителей в сфере транспорта и логистики в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» от «Коммерсанта».

Что ни здание, то — символ

Если посмотреть на сувениры с видами Новосибирска, то как минимум на восьмидесяти из ста увидим изображения зданий, спроектированных нашими знаменитыми архитекторами — Андреем Крячковым, Борисом Гордеевым и Сергеем Тургеневым. Последний, кстати, был внучатым племянником писателя-классика Ивана Тургенева.

Именно их таланту город обязан своими главными архитектурными символами и образом исторической части в целом. Андреем Крячковым в Новосибирске было построено более двадцати объектов. Самые знаменитые — стоквартирный дом, Городской торговый корпус и Госбанк на площади Ленина, здания, где сейчас располагаются детская больница на Красном проспекте, Художественный музей. Крячкова иногда называют дирижёром, который задал архитектурный ритм города.

А работавшие в содружестве конструктивисты Борис Гордеев и Сергей Тургенев способствовали формированию нового, столичного облика города. Их проекты были прорывными для того времени. Судите сами: при их участии была построена гордость Новосибирска — оперный театр, они создали знаменитый дом с часами и другие здания в модном тогда стиле конструктивизма, дом артистов, Дом культуры Октябрьской революции. Чтобы увидеть эти здания, иностранцы сегодня готовы преодолевать тысячи километров.

Над зданием Правительства области трудились все трое зодчих, как и над зданием главного новосибирского вокзала. Интересно, что в здании Правительства часть помещений сначала отдали под квартиры для чиновников. И именно в этом здании появился первый в городе лифт. А когда рядом был построен стоквартирный дом, квартиры переделали в кабинеты.

Пульс, заданный знаменитыми архитекторами, и лучшие традиции градостроительства продолжают сегодня те, от кого зависит облик сегодняшнего и завтрашнего Новосибирска. В городе сформирована уникальная база для обучения специалистов, ядром которой стал один из старейших вузов города — НГАСУ, или Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Этому учебному заведению уже девяносто три года. И наш следующий герой — министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков — считает, что путёвку в жизнь ему дал именно институт. По его словам, базовые знания, которые даёт университет, позволяют выпускникам быть полностью готовыми к решению практических задач и тем реалиям, с которыми они столкнутся в своей работе.

«Сибстриновское образование, по советским меркам, даёт знак качества, — говорит Алексей Викторович. — Потому что здешняя школа — очень серьёзная, важная и нужная. Базовые знания строительства, конечно, меняются с течением времени, но в Сибстрине учат главному — умению думать и оперировать полученными знаниями. Это важно, потому что строительство — это такая сфера, в которой даже на самых простых объектах часто возникают непредвиденные ситуации, которые надо решать. И именно этому учат в Сибстрине».

Алексей Колмаков с улыбкой вспоминает распространённую шутку, когда работодатели говорят выпускникам вузов: «Забудьте всё, чему вас учили в институте». И добавляет: «Это не про Сибстрин. Здесь не забывается то, чему учили, а всё, чему учили, — всё нужно». Именно поэтому, уверен министр, выпускники вуза востребованы и делают успешную карьеру.

«В этом году всех выпускников Сибстрина разобрали, можно сказать, как горячие пирожки, работодатели их приглашали, когда ребята ещё даже не закончили вуз, только выпускались», — рассказывает Алексей Колмаков.

На связи!

Более десяти лет назад в центре Новосибирска появилась необычная аллея. Она посвящена всем связистам, которые развивают инфраструктуру города. А назван этот уникальный арт-объект в честь Анатолия Никулина — первого руководителя компании «Сибирьтелеком», впоследствии ставшей филиалом «Ростелекома». Он внёс большой вклад в развитие связи в Сибири и объединил одиннадцать компаний в одну большую межрегиональную — «Сибирьтелеком». Именно Анатолий Никулин начал в этой организации масштабные преобразования, которые диктовало время, дал старт крупным телекоммуникационным проектам. Будучи человеком увлечённым, он стал и одним из организаторов Музея связи Сибири — одного из самых посещаемых в городе, в котором сегодня более пяти тысяч уникальных экспонатов. Равнение на первых! Если сегодня попросить новосибирцев назвать имена самых известных земляков, большинство одним из первых наверняка вспомнит Александра Карелина. Девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе, трёхкратный победитель Олимпийских игр, четырёхкратный обладатель золотого пояса сильнейшего борца планеты, Карелин включён в число двадцати пяти лучших атлетов мира XX столетия и занесён в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, за тринадцать лет не проигравший ни одной схватки. Сегодня Александр Карелин — кумир мальчишек, особенно юных спортсменов, своим примером он вселяет в них уверенность. Зная об этом, несмотря на большую занятость, «Сан Саныч» всегда находит время, чтобы встретиться с ребятишками, будь то городской праздник или спортивное мероприятие. Одним из тех, кому пример Карелина помог прийти к победе, стал другой наш земляк — двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, трёхкратный чемпион мира Роман Власов. Увидев результаты юного спортсмена на детских соревнованиях, перспективного борца под своё крыло взял наставник Александра Карелина Виктор Михайлович Кузнецов. Ещё одно имя, которое теперь наверняка знакомо каждому новосибирцу, — Анна Кикина. Это пятая российская женщина-космонавт и единственная сегодня женщина в отряде космонавтов. Её путь к звёздной карьере начинался в 29-й новосибирской школе. Класс у неё был необычный — с оборонно-спортивным профилем. Слабаков не брали. Даже физкультуру ребята сдавали по билетам. Физически, психологически они должны были подходить для работы в чрезвычайных ситуациях. Правда, признавалась Анна, в то время она ещё не помышляла о космонавтике. Закончила Академию водного транспорта и даже успела поработать на радио.

Впервые новосибирцы заговорили о ней, когда в 2012 году Анна прошла отбор в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов. А в прошлом году Анна отправилась на орбиту. Рассказывая о своих космических впечатлениях, Анна говорила, что нашей планетой из космоса можно любоваться бесконечно, каждую секунду возникает новый завораживающий кадр. А самым интересным и запоминающимся ощущением было чувство невесомости.

Город — это я и ты

История города — это история людей. А его слава создаётся общим трудом его жителей. Необязательно знаменитых. Ведь неслучайно Новосибирску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Город гордится трудовыми династиями. Такими, как династия Корнейчуков, чей общий стаж на АО «НЗПП Восток» — более полутора веков. Всё началось в далёком 1951 году, когда в Новосибирск из Костромы приехала устраиваться на работу семнадцатилетняя девочка — Тамара Наумова. Устроилась она работать в НИИ «Восток» и проработала там монтажницей тридцать восемь лет — до своей пенсии в 1989 году. А в соседнем цехе двадцать пять лет проработал муж Тамары Егоровны — Виктор Иванович, который ушёл на пенсию через год после супруги.

Дочь Людмила решила пойти по стопам родителей и в 1973 году устроилась на предприятие в НПО-2. Туда же наладчиком технологического оборудования, отслужив в армии, в 1984 году пришёл и её муж — Василий Корнейчук. «Работа именно та, которая нужна мне, как будто её создали для меня, ни разу не пожалел, что пришёл сюда. Моя задача — найти неисправность и запустить, сделать так, чтобы измерительное оборудование хорошо работало по механической части. Получаю от работы удовлетворение», — говорит о своей работе Василий Симонович.

А одиннадцать лет назад, после окончания колледжа, пришла на предприятие и работает на участке сборки микросхем их дочь Мария. В том же 2012 году устроилась в НПО-2 ещё одна внучка родоначальницы династии — Анжела Сиверина.

Так и получилось, что вся жизнь семьи Корнейчуков, трёх поколений, связана с АО «НЗПП Восток». «Предприятие работает стабильно. Есть уверенность в завтрашнем дне. Внукам четыре и пятнадцать лет. Очень хочется, чтобы они тоже работали на «Востоке». Мне всегда хотелось, чтобы вся семья была вместе и все были рядом, так спокойнее на душе», — говорит глава семьи.

Даже для того чтобы просто перечислить имена всех, кем гордится наш город, нужна не одна статья. Только звания «Почётный житель города» за его историю удостоены пятьдесят три новосибирца. Это градоначальники и артисты, врачи и спортсмены, учёные и учителя, музыканты и инженеры, строители и писатели. Человеком, которым будет гордиться родной город, может стать любой из нас. Если ощущать свою сопричастность к тому, что происходит вокруг, и свою ответственность за это. Если любить свой город и хотеть сделать его, а значит, и свою жизнь, лучше. Ведь город — это ты и я.





Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ».

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК.

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»;

· АО «Искитимцемент».

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО;

· АО «НЗПП Восток»;

· ООО «ГРУППА МЕТА»;

· Новосибирский Государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин