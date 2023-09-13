Избегайте ссор: народные приметы на 13 сентября 2023 года

Российские психологи уверяют, что народные приметы и обряды на 13 сентября 2023 года помогут сфокусировать сознание, определить цель, упорядочить действия, которые приведут к более качественным достижениям. Портал «Сиб.фм» публикует подробное описание среды, 13.09.23 с хорошими предзнаменованиями дня и предупреждающими знаками.

Начнём с Православного календаря, который гласит о дне памяти великомученика Киприана Карфагенского. Он прославился как один из величайших богословов своего времени. Народная форма этого дня звучит как Куприянов день или Журавлиное вече (по поверью, журавли в этот день выбирают вожака и определяют путь своего перелета в тёплые края).

Также к 13 сентября традиционно в болотистых местах России созревает ценнейшая клюква. Подобные места всегда считались гиблыми, поэтому перед началом сбора ягоды наши предки читали специальную молитву и брали с собой обереги. Обойтись без этих обрядов, собрать щедрый урожай клюквы и выйти сухим из болота в этот день мог лишь тот, кто родился 13 сентября (примета сформировалась за много сотен лет наблюдений).

В Северных широтах нашей необъятной страны с клюквой связано ещё одно устойчивое поверье – нельзя собирать недозревшие ягоды. Предки приметили – если это сделает молодая девушка, то станет бесплодной, если холостяк сорвёт такую ягодку, то лишится рассудка, а если недозревшие клюквенные плоды соберёт старик, то накликает на себя смерть.

Из спелых же клюковок наши предки мастерили мощные обереги: если в день Куприяна зашить пять ягод клюквы в небольшой синий мешочек и положить его в карман, то удача всегда рядом будет. Повторить этот ритуал вполне возможно и сейчас – клюква в огромном количестве представлена в современных супер-маркетах и фермерских магазинах.

Также на Куприяна было принято «бросать» в болото свои недуги – вещь, которая контактировала с больным местом (платок – при мигренях, пояс – при ревматизме и т.п.) просто бросали в трясину и уходили, не оглядываясь.

Эзотерики уверяют, что сон в ночь на 13 сентября является предвестником событий, которые, однако, произойдут не скоро. До их свершения может пройти несколько месяцев. Если приснилось что-то плохое, у человека есть время, чтобы изменить планы, пересмотреть свои действия и поменять судьбу в лучшую сторону.

Астрологи характеризуют 13.09.23 г. как 28-ой лунный день и уверяют, что в этот день нельзя убивать насекомых, рвать цветы или рубить деревья. Также они предупреждают, что в этот день не стоит совершать действий, влекущих за собой какие-либо разрушения, в таком случае, возможно, откроется нечто новое о вас и о жизни в целом. А учитывая, что ночное светило находится в убывающей фазе, астрологи рекомендуют отложить cтрижку волос, не считать деньги спиной к Луне (потеряете свою удачу) и не делиться семенами (урожай будет хорошим не у вас, а у получателя семенного материала).

Что касается дня недели, то и для среды существуют свои приметы:

· кто в среду пироги печет — тот в дом деньги привлекает;

· среда — хороший день для знакомства с будущими тещей и тестем (свекровью, свекром);

· дела, начатые в среду, не будут успешными;

· если в среду переехать в новую квартиру, в ней надолго не задержишься;

· в среду нельзя устраиваться на работу, долго не проработаешь.