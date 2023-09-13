Какие самые крупные авиакатастрофы случались в Новосибирской области

Самые страшные авиакатастрофы и воздушные трагедии Новосибирской области.

12 сентября 2023 года в Убинском районе у села Каменка экстренно приземлился самолет со 167 людьми на борту. Пилоты смогли посадить самолёт с отказавшей гидравликой на поле. Никто не пострадал. Однако, в предыдущие годы истории в регионе возникали ЧП с гораздо более плачевным исходом. Сиб.фм публикует историю авиакатастроф Новосибирской области.

За годы Великой отечественной войны в регионе произошли 52 авиакатастрофы. Большая их часть — при испытаниях летательных аппаратов, которые выпускал завод имени Чкалова. Также падали самолёты, поставляемые по ленд-лизу во время их перегона с Дальнего Востока в европейскую часть СССР.

В 1948 году состоялась самая громкая авиакатастрофа за первые годы после войны. Пассажирский Ил-12 компании «Аэрофлот» взлетал с ВПП после дозаправки, и пилот не учёл, что конец полосы был на 10 метров выше точки старта. Бортмеханик после взлёта сбавил обороты двигателей, машина начала терять высоту и ударилась о землю наполовину убранными шасси и лопастями винтов. Разлетаясь, лопасти убили одного пассажира. Еще пять человек оказались ранены.

В 1949 году Ил-12 при посадке в грозу поразила молния. Бортрадист и второй пилот потеряли сознание, а командир с бортмехаником попытались выйти из грозового облака. В итоге самолёт с сильнейшим креном вышел из облака на высоте 100 метров над землёй и врезался в насыпь карьера. Все 25 человек на борту погибли.

17 ноября 1951 года в аэропорту «Северный» скопились пассажиры транзитных рейсов, летевшие из Якутии в Москву. Для них решили организовать дополнительный рейс, несмотря на мокрый снег и гололёд. Ил-12 взлетел, но из-за обледенения корпуса его аэродинамика была нарушена, и на высоте 150 метров он начал терять высоту. Все 23 человека на борту погибли.

25 апреля 1952 года Ил-12 выполнял тренировочный полёт под мокрым снегом. Радиостанция борта отказала, и самолёт нашли через несколько часов, упавшим около хутора Карманово. Экспертиза установила, что пилоты решили сымитировать взлёт с отказавшим левым двигателем, взлетели, но в воздухе не смогли его запустить вновь и начали валиться на левый борт. В этой аварии погибли 8 человек.

27 сентября 1954 года Ил-12 заходил на промежуточную посадку в рейсе из Южно-Сахалинска в Москву. Аэропорт был покрыт туманом. Инструкция уже в те годы предписывала отправлять самолёт на другой аэродром, но руководитель полётов разрешил посадку. Из-за сбоя радиомаяка и отсутствия сигнальных огней пилот ошибся, и самолёт в первый раз стал снижаться на 300 метров левее ВПП. Снова взлёт, второй заход — и самолёт задевает левым крылом деревья. Потеря управления и полное разрушение после столкновения со склоном оврага. Погибли 4 члена экипажа и 25 пассажиров.

14 января 1969 года транспортный Ан-12 с 11 тоннами промышленного оборудования на борту после промежуточной посадки в Толмачёво взлетел и через минуту перестал отвечать диспетчерам. Обломки судна нашли в семи километрах от ВПП. Очевидцы отмечали, что при падении самолёт оставлял за собой огненный шлейф. Все 6 членов экипажа погибли.

1 апреля 1970 года Ан-24 с юношеской хоккейной командой на борту вылетел из Толмачёво в Братск. После взлёта связь с самолётом была потеряна. Как установили позже эксперты, на высоте 131 километра самолёт врезался носом в радиозонд. От удара оболочка повредилась, аэродинамика нарушилась, и самолёт стал падать. Погибли все 40 пассажиров и 5 членов экипажа.

26 сентября 1976 года транспортный самолёт Ан-2 врезался в жилой пятиэтажный дом на улице Степная 43/1 в Ленинском районе Новосибирска. Следователи установили, что это была преднамеренная месть лётчика Владимира Серкова своей жене, которая собиралась с ним развестись. Он вылетел утром с аэропорта «Северный» без разрешения диспетчеров, некоторое время кружил над городом, а затем пошёл на таран. Лётчик погиб, но никто из его желаемых целей не пострадал: в квартире родителей жены никого не было. Но погибли 5 других жителей дома, в том числе маленькие дети.

С развитием авиации крупные ЧП в воздухе происходят всё реже, а в технику безопасности кровью заносятся всё новые табу. Сиб.фм опубликовал только самые крупные авиакатастрофы, но также в Новосибирской области многократно происходили аварии машин малой авиации. Многие также заканчивались смертью пилотов.