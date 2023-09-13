Мелатонин против серотонина: откуда берется осенняя хандра и как ее побороть. Рассказывает эндокринолог

Главный фактор, который приводит к осенней хандре — снижение выработки витамина D. Солнце, зачастую не дает нужного количества солнечного света для выработки витамина D. Большая часть населения России находится в хроническом дефиците витамина D — рассказывает Светлана Шокур, врач-эндокринолог Инвитро.

Витамин D можно принимать самостоятельно в профилактической дозе, указанной в инструкции. Если у человека выраженная нехватка витамина D, профилактической дозы будет недостаточно. Правильно подобрать дозу поможет терапевт или эндокринолог, для этого важно знать первоначальный уровень витамина D в организме.

Почему осенью больше хочется спать? Какие витамины нужны, чтобы побороть осеннюю хандру?

Осенью в крови повышается концентрация мелатонина. Это гормон, который вырабатывается с наступлением темноты для того, чтобы организм понимал, что пора готовиться ко сну. Благодаря мелатонину у наступает глубокий сон, и мы отдыхаем. Из-за того, что рано темнеет, мелатонина вырабатывается больше, мы чувствуем сонливость даже ранним вечером.

Для производства мелатонина используется аминокислота — триптофан. Триптофан также участвует в выработке серотонина, известного как гормон счастья. Таким образом, триптофан используется для выработки либо серотонина, либо мелатонина. Следовательно, если мелатонина в осенний период вырабатывается больше, то серотонина — меньше. По этой причине наше настроение может портиться.

Например, повышенная выработка мелатонина приводит к тому, что температура тела понижается. Нам хочется больше есть сладкого, жирных продуктов, так как организм хочет согреться. Это приводит к тому, что витамины и минералы начинают интенсивно расходоваться. Например, витамины группы В очень быстро расходуются при переедании быстрых углеводов.

Если человек наблюдает у себя повышенную утомляемость или усталость, профилактически можно сдать общий анализ крови.