Мошенники начали обманывать жителей Новосибирска ложной установкой iOS 17

В Новосибирске зафиксированы новые случаи обмана граждан.

В Новосибирске, равно как и в других российских городах, на фоне скорого выхода iOS 17 в массы наблюдается активизация мошенников, предлагающих установить обновление раньше релиза, сообщают «Известия».

Отмечается, что аферисты задействуют такую схему, чтобы взломать iPhone и украсть личные данные пользователей техники «яблочной» компании. Речь идет о данных банковских карт, СМС, паролях, фотографиях и прочем.

В Телеграм активизировались боты, которые будто бы помогают пользователю за короткое время установить релизную версию iOS 17. Они утверждают, что обновят смартфон до официального анонса.

Боты запрашивают адрес электронной почты и пароль Apple ID. Специалисты призвали россиян этого не делать, ведь любое обновление происходит автоматически или вручную по воле пользователя. Напомним, что релиз iOS 17 состоится через несколько дней после презентации Apple 12 сентября.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска не желают ездить с попутчиками в такси.