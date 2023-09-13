На «Локомотив Арене» в Новосибирске проведут всероссийский Кубок Столетия по волейболу

В Новосибирске на «Локомотив Арене» сыграют сильнейшие мужские и женские волейбольные команды России.
На «Локомотив Арене» в Новосибирске пройдет турнир по волейболу БЕТСИТИ Кубок Столетия. С 20 по 22 сентября выступят мужские коллективы в групповом этапе, а 23-24 сентября состоится финал среди женских команд.
Мужской групповой этап
20 сентября
— 12:00 МСК (16:00 НСК) «Динамо» (Москва) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)
— 15:00 МСК (19:00 НСК) «Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой)
21 сентября
— 12:00 МСК (16:00 НСК) «Факел» (Новый Уренгой) – «Динамо» (Москва)
— 15:00 МСК (19:00 НСК) «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)
22 сентября
— 11:00 МСК (15:00 НСК) «Факел» (Новый Уренгой) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)
— 15:00 МСК (19:00 НСК) «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо» (Москва)
Финал Четырёх среди женских команд
23 сентября
— 12:00 МСК (16:00 НСК) «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Ак Барс» (Казань)
— 15:00 МСК (19:00 НСК) «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская обл.)
24 сентября
— 12:00 МСК (16:00 НСК) матч за третье место
— 15:00 МСК (19:00 НСК) финал
Билеты на все матчи, а также мини-абонементы на все дни турнира можно купить на сайте клуба.