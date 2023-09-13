Новые рекорды и отличное настроение: подводим итоги Сибирского фестиваля бега – 2023

9 сентября в Новосибирске на главной площади города состоялся Сибирский фестиваль бега, а в рамках этого самого масштабного легкоатлетического праздника — 26-й полумарафон памяти известного тренера Александра Раевича.

Участников фестиваля приветствовали министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, президент федерации легкой атлетики Новосибирской области Дмитрий Малахов, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе главный судья соревнований Андрей Перлов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и партнер фестиваля — Группа «Эталон», которую представляла участница корпоративной эстафеты Ксения Мухаметшина.

«Очень приятно, что Сибирский фестиваль бега собрал такое большое количество людей. Среди участников не только профессиональные спортсмены, любители спорта, но и сотрудники различных компаний и много детей. Это говорит о том, что спорт и здоровый образ жизни становятся все более актуальными . Спорт учит нас достигать намеченные цели, стремиться к лучшим результатам, постоянно развиваться. Группа "Эталон" разделяет эти ценности, и мы очень рады поддержать такое масштабное яркое спортивное мероприятие в Сибири», — отметила специалист дирекции управления персоналом Группы «Эталон» Ксения Мухаметшина.

На фестивале были организованы забеги для всех без исключения: от малышей, которые только научились ползать, до умудренных сединами ветеранов спортивного движения.

В «чемпионате ползунков» приняли участие 65 детей: от 6 месяцев до 2 лет. В конце победителям, успешно преодолевшим дистанцию в 7 метров, выдали медали.

Детская лига в рамках фестиваля проходит второй год и уже стала достаточно популярной среди участников от 3 до 7 лет. Регистрацию на забеги на 60 метров даже пришлось закрыть досрочно.

Новосибирский полумарафон традиционно проходит по центральным улицам столицы Сибири, и по праву является визитной карточкой легкоатлетического Новосибирска. В этом году полумарафон собрал 1500 участников из Новосибирской области и ближайших сибирских регионов.

Громких спортивных сенсаций на этот раз не произошло. Первыми на дистанции 21,1 км стартовали женщины, а через восемь минут — мужчины. Легендарные для Новосибирского полумарафона братья Рыбаковы из Кемеровской области вновь не оставили шансов для соперников, и пришли к финишу первыми. Взявшись за руки, финишировали на полумарафоне Раевича Анатолий и Евгений Рыбаковы. На третьем месте Денис Чертыков из Абакана.

В женском забеге победила новосибирская спортсменка, мастер спорта международного класса Анна Викулова. Второй завершила дистанцию Елена Седова. У новосибирских спортсменок давнее противостояние. У каждой в активе несколько побед на Новосибирском полумарафоне. Последние три года картина стабильная: у Викуловой — золото, у Седовой — серебро. А за бронзовую награду в этом году поборолась еще одна новосибирская бегунья Карина Костромина.

Одно из динамично развивающихся направлений полумарафона это корпоративная эстафета: расстояние 21,1 км преодолевается командой, состоящей из пяти человек. На этот раз на старт вышло 42 коллектива предприятий и организаций Сибири. Победу праздновала команда Новосибирского военного института.

Сибирский фестиваль бега 2023 — яркий, массовый, запоминающийся прекрасной погодой и положительными эмоциями, праздник. Время до следующего фестиваля пройдет быстро. До встречи на беговых дорожках и спасибо каждому участнику, кто смог преодолеть себя, выйти на старт и стать участником самого крутого спортивного события в Сибири.