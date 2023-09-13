Пассажир севшего под Новосибирском самолета оставил прощальное сообщение девушке

Пассажир Airbus A320, который приземлился под Новосибирском, оставил своей девушке прощальное сообщение.

В Новосибирской области накануне, во вторник, совершил аварийную посадку самолет. Один из находившихся на его борту пассажиров заранее попрощался с любимой, передает Телеграм-канал Mash Siberia.

Воздушное судно летело в Омск из Сочи. К счастью, Airbus A320 благополучно приземлился, никто в самолете не пострадал. Один из пассажиров отправил своей возлюбленной прощальное сообщение. ТГ-канал поделился скриншотом данного сообщения.

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай зай», — написал мужчина своей девушке.

Ранее одна из пассажирок совершившего аварийную посадку самолета подчеркивала, что в зоне приземления отсутствовало покрытие сотовой связи, и в течение некоторого времени после посадки у молодого человека не получалось отправить сообщения о том, что с ним все нормально.

Как ранее писал Сиб.фм, пассажирка севшего в поле под Новосибирском самолета рассказала о минутах перед посадкой.