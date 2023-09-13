Пенсионеры светятся от счастья: 13-я пенсия ожидается в 2023 году

Слухи о тринадцатой пенсии в России впервые за много лет обрели реальные основания. Парламент готов рассмотреть инициативу законотворцев Госдумы. Портал «Сиб.фм» публикует подробность законопроекта о 13-той пенсии и обозримые сроки его принятия в 2023 году.

Каждую зиму в преддверие Новогодних самых затратных в году праздников сеть разрывалась от шквала слухов и кривотолков относительно 13-той пенсии в России. К слову вспомнить, законодательная инициатива действительно имела место быть. Впервые её выдвигала думская фракция ЛДПР ещё в начале 2010-тых. Затем, после смерти лидера партии Владимира Жириновского, о 13-той пенсии заговорил в 2022 году глава другой думской ячейки «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Но, к сожалению, его инициатива не нашла отклик у Правительства, а счётная палата заявила об отсутствии необходимых для проекта 700 миллиардов бюджетных рублей.

В нынешнем году к мысли о поддержке социально-незащищённых пожилых россиян вернулся вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Законопроект в его редакции подразумевает предоставление пенсионерам ежегодной материальной поддержки в виде выплаты 13-й пенсии перед днём рождения получателя пенсии. Самое примечательное, что авторы документа намерены начислять подобные выплаты всем категориям пенсионеров: работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий.

Размер дополнительной пенсии предлагается установить в сумме, получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты, то есть двойная пенсия. В цифрах это выглядит следующим образом: в 2023 году средний размер страховой пенсии в нашей стране составляет около 20 тысяч рублей (точнее 19 823 рубля). Соответственно, в случае принятия закона о 13-той пенсии, пожилые россияне получат к своему дню рождения одновременно в среднем порядка 40 000 рублей.

Что касается сроков принятия вышеописанного законопроекта, то они пока едва обозримы. Документ, на данный момент всего лишь размещён в электронной базе Госдумы (стоит в очереди на рассмотрение). Когда он попадёт в руки депутатов пока неизвестно.