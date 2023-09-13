Под Новосибирском под колесами поезда погиб мужчина

Под Новосибирском поезд совершил наезд на мужчину, в результате чего он погиб.

Накануне, 12 сентября, около 00:00 полицейских проинформировали о травмировании гражданина грузовым составом на перегоне между станциями Гусиный Брод и Комаровка. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

Согласно предварительным сведениям, проживающий в Жеребцово мужчина 51 года возвращался домой по путям и не успел отреагировать на появление грузового поезда, который вышел с кривого участка пути. В итоге он был смертельно травмирован.

Сотрудники транспортной полиции и следователи приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Новосибирцев в очередной раз призвали не нарушать правила поведения на объектах транспорта.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске родители загадочно погибшего парня заявили об убийстве.