Режиссёру Сарику Андреасяну предложили экранизировать посадку самолёта под Новосибирском

Режиссеру Андреасяну предлагают снять фильм про посадку самолета под Новосибирском.

12 сентября в Новосибирской области экстренно сел пассажирский самолёт с 167 людьми на борту. Режиссеру Сарику Андреасяну в шутку предложили экранизовать это ЧП как сиквел «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — но с колосьями вместо кукурузы.

В августе 2019 года пилот Дамир Юсупов смог посадить пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии» в кукурузном поле в Подмосковье. Действия командира корабля спасли жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа. Спустя 4 года ситуация повторилась: та же авиакомпания, такая же посадка самолёта в поле, но пассажиров на треть меньше, а вместо кукурузы — пшеничные колосья.

По аналогии с ЧП 2019 года, названного «чудом на кукурузном поле», экстренную посадку 12 сентября 2023 года уже успели окрестить «чудом на пшеничном поле».

Сарик Андреасян не воспринял предложение снять сиквел всерьёз.

«Да, посмеялся. Мне уже про это пишут», — написал режиссер в социальных сетях.

Также он отметил, что рад посадке самолёта без жертв.